Мэрия Екатеринбурга отложила идею с выездными первыми классами

Родители екатеринбургских детей, которые должны пойти в школу № 181, не поддержали идею о доставке первоклассников в другие общеобразовательные учреждения. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, глава города Александр Высокинский прислушался к мнению родителей. Также мэр добавил, что вопрос с автобусами еще будут прорабатывать.

При этом Znak.com пишет об обратном. Якобы не родители, а мэр выступил против нововведения. «Автобусы Сибирцева не считает хорошим решением, и ее в этом поддерживает Высокинский», — цитирует издание представителей инициативной группы.

Напомним, что после записи детей в первые классы выяснилось, что желающих в Екатеринбурге больше, чем мест в школах. В Краснолесье есть только одна школа № 181, в которую в 2019 году наберут десять первых классов. Проблему переполненных школ в Академическом и Краснолесье собираются решить только спустя полтора года. Вице-мэр по социальной политике Дмитрий Баранов ранее заявил, что «детей будут готовы принять в строящиеся школы». По его словам, к 2020 году в Краснолесье планируют сдать пристрой к школе № 181.



