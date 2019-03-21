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Мэрия Екатеринбурга отложила идею с выездными первыми классами

14:48, 21 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Желающих попасть в школы города в 2019 году больше, чем мест для детей.

Родители екатеринбургских детей, которые должны пойти в школу № 181, не поддержали идею о доставке первоклассников в другие общеобразовательные учреждения. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, глава города Александр Высокинский прислушался к мнению родителей. Также мэр добавил, что вопрос с автобусами еще будут прорабатывать.

При этом Znak.com пишет об обратном. Якобы не родители, а мэр выступил против нововведения. «Автобусы Сибирцева не считает хорошим решением, и ее в этом поддерживает Высокинский», — цитирует издание представителей инициативной группы.

Напомним, что после записи детей в первые классы выяснилось, что желающих в Екатеринбурге больше, чем мест в школах. В Краснолесье есть только одна школа № 181, в которую в 2019 году наберут десять первых классов. Проблему переполненных школ в Академическом и Краснолесье собираются решить только спустя полтора года. Вице-мэр по социальной политике Дмитрий Баранов ранее заявил, что «детей будут готовы принять в строящиеся школы». По его словам, к 2020 году в Краснолесье планируют сдать пристрой к школе № 181.


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Идею доставлять первоклассников на автобусах в феврале выдвинул уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков.
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Например, детей, проживающих в Краснолесье и не попавших в школу № 181, [можно] возить в школьных автобусах в одну из школ Юго-западного микрорайона. Не беда, если несколько классов школьников будут возить 4-5 лет в соседний микрорайон, пока не построят новую школу. И в сложившейся ситуации детей должны перевозить за счет города, поскольку возлагать на семьи дополнительные расходы из-за того, что они не успели зарегистрироваться первыми, было бы, действительно, несправедливо.
Игорь Мороков
уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, школа, первоклассники, родители, мэрия , Администрация Екатеринбурга
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