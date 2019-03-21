Малахов прошел 10 километров, чтобы найти кедр на перевале Дятлова
09:49, 21 Март 2019
Вертолет ведущего посадили в горах только со второго раза.
Клуба экспедиций «Дикий Север» доставил на перевал Дятлова команду телеведущего Андрея Малахова, который решил провести свое расследование гибели туристов. Ради него в Нягани подняли вертолет МИ-8. Полет длился 1,5 часа, но посадить борт в горах удалось лишь со второй попытки из-за метели, сообщили организаторы во «Вконтакте». Малахов записал у костра интервью с манси и поднялся на склон горы Холатчахль. Потом операторы прошли десять километров на снегоступах, чтобы найти кедр, возле которого в 1959 году нашли тела туристов. Через пять часов телевизионщиков отвезли в Ивдель.
В это время другое расследование проводили журналисты «Комсомольской правды» и телеканала «Россия». Им пришлось добираться на места на снегоходах. У подножжья перевала для них оборудовали палаточный лагерь с водой и электричеством. После работы на склоне журналисты вернулись обратно в лагерь.
«Журналистов кормят ростбифом из оленины, фрикассе из кроликов в прованских травах и свиной шеей в луговых травах», — сообщили в группе «Дикого Севера».
Параллелельно свое расследование в эти дни на перевале Дятлова проводят сотрудники прокуратуры. Их в горы доставили на снегоходах спасатели МЧС.
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