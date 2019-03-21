Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Малахов прошел 10 километров, чтобы найти кедр на перевале Дятлова

09:49, 21 Март 2019
cukck.jpg
Фото: «Дикий Север»
Вертолет ведущего посадили в горах только со второго раза.
Клуба экспедиций «Дикий Север» доставил на перевал Дятлова команду телеведущего Андрея Малахова, который решил провести свое расследование гибели туристов. Ради него в Нягани подняли вертолет МИ-8. Полет длился 1,5 часа, но посадить борт в горах удалось лишь со второй попытки из-за метели, сообщили организаторы во «Вконтакте». Малахов записал у костра интервью с манси и поднялся на склон горы Холатчахль. Потом операторы прошли десять километров на снегоступах, чтобы найти кедр, возле которого в 1959 году нашли тела туристов. Через пять часов телевизионщиков отвезли в Ивдель.

В это время другое расследование проводили журналисты «Комсомольской правды» и телеканала «Россия». Им пришлось добираться на места на снегоходах. У подножжья перевала для них оборудовали палаточный лагерь с водой и электричеством. После работы на склоне журналисты вернулись обратно в лагерь.

«Журналистов кормят ростбифом из оленины, фрикассе из кроликов в прованских травах и свиной шеей в луговых травах», — сообщили в группе «Дикого Севера».

Параллелельно свое расследование в эти дни на перевале Дятлова проводят сотрудники прокуратуры. Их в горы доставили на снегоходах спасатели МЧС.

Город и рифма. Ёбург или NY?
Поэты рифмуют улицы с площадями, формируя слепок места. Его душу.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Малахов прошел 10 километров, чтобы найти кедр на перевале Дятлова»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Свердловская область , перевал Дятлова, журналисты, туристы, расследование
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Шведы вычеркнули лавину из списка причин гибели группы Дятлова
Общество
Шведы вычеркнули лавину из списка причин гибели группы Дятлова
Иностранные исследователи утверждают, что поставили свою палатку на склоне Горы Мертвецов и убедились: снег в этом месте не может набрать нужную массу и скорость для того, чтобы причинить травмы.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 20.03.2019
Главные новости Екатеринбурга 20.03.2019
От Надежды Марковой
Зависимость от еды: как освободиться и похудеть?
22 марта в 18:00
С Игорь Белоусов
Прокуратура выдавила конспирологию из дела о гибели группы Дятлова
Общество
Прокуратура выдавила конспирологию из дела о гибели группы Дятлова
Сотрудники надзорного ведомства, проводившие проверку трагедии, начали методично устранять «белые пятна» и снимать вопросы исследователей этого происшествия.
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.