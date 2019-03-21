Малахов прошел 10 километров, чтобы найти кедр на перевале Дятлова

Клуба экспедиций « Дикий Север» доставил на перевал Дятлова команду телеведущего Андрея Малахова , который решил провести свое расследование гибели туристов. Ради него в Нягани подняли вертолет МИ-8. Полет длился 1,5 часа , но посадить борт в горах удалось лишь со второй попытки из-за метели , сообщили организаторы во « Вконтакте». Малахов записал у костра интервью с манси и поднялся на склон горы Холатчахль. Потом операторы прошли десять километров на снегоступах , чтобы найти кедр , возле которого в 1959 году нашли тела туристов. Через пять часов телевизионщиков отвезли в Ивдель.





В это время другое расследование проводили журналисты « Комсомольской правды» и телеканала « Россия». Им пришлось добираться на места на снегоходах. У подножжья перевала для них оборудовали палаточный лагерь с водой и электричеством. После работы на склоне журналисты вернулись обратно в лагерь.

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Параллелельно свое расследование в эти дни на перевале Дятлова проводят сотрудники прокуратуры. Их в горы доставили на снегоходах спасатели МЧС.





Журналистов кормят ростбифом из олениныфрикассе из кроликов в прованских травах и свиной шеей в луговых травах», — сообщили в группеДикого Севера».