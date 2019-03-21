Южанин обманул екатеринбуржцев на 40 миллионов и сбежал с золотом

Житель Краснодарского края приехал в Екатеринбург в 2014 году и оформил юридические лица «Право» и «РусФинансКредит». Мужчина арендовал офис, набрал сотрудников и разрекламировал организации, обещая юридические услуги и доверенности на ценные бумаги с высокой процентной ставкой. За пять месяцев он заключил 224 обманных договора и забрал 34 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Потом мужчина обратился в фирму, которая занималась аффинажем золота и пригласил представителя на переговоры. Мужчина якобы собирался купить партию золота в гранулах. Под надуманным предлогом он вышел из кабинета с четырьмя килограммами желтого металла и сбежал. По версии следствия, на нем он заработал еще 7,5 миллиона рублей и уехал из Екатеринбурга. Мужчину поймали и предъявили ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело направили в суд.