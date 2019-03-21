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Южанин обманул екатеринбуржцев на 40 миллионов и сбежал с золотом

10:38, 21 Март 2019
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Фото: pixabay
Сначала мужчина работал с поддельными договорами, а потом украл четыре килограмма желтого металла.

Житель Краснодарского края приехал в Екатеринбург в 2014 году и оформил юридические лица «Право» и «РусФинансКредит». Мужчина арендовал офис, набрал сотрудников и разрекламировал организации, обещая юридические услуги и доверенности на ценные бумаги с высокой процентной ставкой. За пять месяцев он заключил 224 обманных договора и забрал 34 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Потом мужчина обратился в фирму, которая занималась аффинажем золота и пригласил представителя на переговоры. Мужчина якобы собирался купить партию золота в гранулах. Под надуманным предлогом он вышел из кабинета с четырьмя килограммами желтого металла и сбежал. По версии следствия, на нем он заработал еще 7,5 миллиона рублей и уехал из Екатеринбурга. Мужчину поймали и предъявили ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело направили в суд.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, мошенничество, металлургия, деньги, золото, прокуратура, Екатеринбург
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