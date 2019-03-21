Глава РФС требует рассмотреть дело Погребняка

Заявление главаы РФС поступило в комитет по этике 21 марта. Алексаендр Дюков, недавно возглавивший российский футбольный союз просит дать оценку словам Павла Погребняка о темнокожих футболистах в сборной России. Нападающий ФК «Урал» высказался против процесса натурализации в целом и конкретно против выступления за национальную команду уроженца Бразилии Ари, выступающего за «Краснодар».

«Грозит ли Погребняку дисквалификация на срок до десяти матчей? Мы будем обсуждать это на заседании», — цитирует председателя комитета по этике РФС Семена Андреева championat.com.