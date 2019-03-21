Екатеринбургский бизнесмен избежал штрафа за списанные продукты

Свердловский Роспотребнадзор проверил магазин «Жизньмарт» на Шейнкмана, 90 в Екатеринбурге. Ведомство узнало, что бизнесмен Иван Зайченко раздает в супермаркете списанные продукты, и наведалось в гости. Предпринимателю грозил штраф в 100 тысяч рублей, но сотрудники Роспотребнадзора не нашли просрочку на прилавках. С руководителем провели беседу и добавили, что выдадут предостережение, сообщили ЕТВ в пресс-службе Роспотребнадзора. Кроме того, в пресс-службе ведомства отметили, что обнаружили другие нарушения. Виновных привлекут к ответственности.

Теперь Иван Зайченко бесплатно наливает в «Жизньмарте» питьевую воду. Он просит брать с собой пустую тару. «Роспотребнадзор, пожалуйста, не приходи к нам за это», — написал предприниматель на Facebook.