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Екатеринбургский бизнесмен избежал штрафа за списанные продукты

16:15, 21 Март 2019
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Фото: pixabay
Иван Зайченко стал раздавать еду бесплатно, но Роспотребнадзор не оценил его идею.

Свердловский Роспотребнадзор проверил магазин «Жизньмарт» на Шейнкмана, 90 в Екатеринбурге. Ведомство узнало, что бизнесмен Иван Зайченко раздает в супермаркете списанные продукты, и наведалось в гости. Предпринимателю грозил штраф в 100 тысяч рублей, но сотрудники Роспотребнадзора не нашли просрочку на прилавках. С руководителем провели беседу и добавили, что выдадут предостережение, сообщили ЕТВ в пресс-службе Роспотребнадзора. Кроме того, в пресс-службе ведомства отметили, что обнаружили другие нарушения. Виновных привлекут к ответственности.

Теперь Иван Зайченко бесплатно наливает в «Жизньмарте» питьевую воду. Он просит брать с собой пустую тару. «Роспотребнадзор, пожалуйста, не приходи к нам за это», — написал предприниматель на Facebook.

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Напомним, о том, что бизнесмен Иван Зайченко раздает списанные продукты, стало известно два дня назад. «Многим, чтобы поесть, приходится копаться в мусорных контейнерах, выгребая просроченные продукты, выброшенные магазинами. Не знаю, нарушаем ли мы так какие-то законы или нет, но надеюсь, что это хоть кому-то поможет сохранить человеческое достоинство, и при этом остаться сытым», — сообщил Зайченко. Роспотребнадзор не оценил благие намерения екатеринбуржца и устроил проверку магазина.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, магазин, продукты, бизнесмен, еда, просрочка, Свердловская область , Екатеринбург
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