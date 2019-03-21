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Дорогу на подъезде к Екатеринбургу закроют на 2,5 месяца

14:06, 21 Март 2019
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Фото: ЕТВ
На 187 километре федеральной трассы М-5 «Урал» с 1 апреля будут ремонтировать мост.

Водителям на два с половиной месяца запретят ездить по 187 километру трассы М-5 «Урал» возле села Патруши. С 1 апреля по 15 июня 2019 года на этом участке будут ремонтировать путепровод, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Рабочие займутся старыми бетонными конструкциями, заменят швы и покрытие на дороге.

Объехать место ремонта можно будет через соседнюю развязку, которая находится на 185 километре трассы М-5 «Урал». Автомобилистов просят с пониманием отнестись к неудобствам и заранее планировать свой маршрут. А чтобы вы знали, где конкретно организуют ремонт, смотрите на карту.

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Фото: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, автомобилисты, дороги, ремонт дорог, трасса , Екатеринбург
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