Дорогу на подъезде к Екатеринбургу закроют на 2,5 месяца

Водителям на два с половиной месяца запретят ездить по 187 километру трассы М-5 «Урал» возле села Патруши. С 1 апреля по 15 июня 2019 года на этом участке будут ремонтировать путепровод, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Рабочие займутся старыми бетонными конструкциями, заменят швы и покрытие на дороге.

Объехать место ремонта можно будет через соседнюю развязку, которая находится на 185 километре трассы М-5 «Урал». Автомобилистов просят с пониманием отнестись к неудобствам и заранее планировать свой маршрут. А чтобы вы знали, где конкретно организуют ремонт, смотрите на карту.