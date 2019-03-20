В екатеринбургской школе рассказали, как стать лучшей по питанию детей

«У нас разнообразное меню. Мы даем детям овощи, фрукты, напитки в виде киселей, компотов и чая. Раз в неделю кормим школьников сосисками (они разрешены по документам), рыбными изделиями. Также в столовой есть пицца, но ее мы готовим нечасто, потому что такая еда не для детей. Она калорийная», — объясняет директор школьно-базовой столовой № 11 Наталья Кустова.

Чтобы приобщить учеников к правильному питанию, в школе № 22 проводят тематические классные часы и конкурсы по приготовлению блюд. Все они входят в программу «Разговор о правильном питании». На одном из конкурсов среди параллелей седьмых классов удалось побывать и мне. Четыре команды должны были приготовить блюда из творога.

«Кулинарные уроки начинаются с пятого класса. Соревнования мы устраиваем ежегодно между параллелями. Те ребята, которые готовятся к конкурсам, занимаются больше. На готовку детям дается полчаса, затем мы определяем лучшую команду и дегустируем еду, — рассказывает учитель технологии Евгения Кивилева. — Победителей внутришкольного конкурса отправляют на участие в Junior Skills [региональный чемпионат, программа ранней профориентации — прим. ЕТВ]».