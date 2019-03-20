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В екатеринбургской школе рассказали, как стать лучшей по питанию детей

17:14, 20 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Учащихся приобщают к правильной еде с помощью конкурсов и специальных уроков.

Екатеринбургская школа № 22 рассказала журналистам, как стать лучшей по питанию детей. В 2018 году образовательное учреждение выиграло городской конкурс по организации школьного питания. Сейчас почти 100% учащихся школы охватили горячей едой.

Меню для ребят составляют на две недели вперед. Его утверждают эксперты. По словам главного специалиста департамента образования по вопросам питания детей Ольги Кононовой, существует также отдельное меню для детей-диабетиков и аллергиков. Но чтобы ваш ребенок мог питаться иначе, необходимо предоставить медицинскую справку, подтверждающую заболевание.

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Я попадаю в столовую, где накрывают обед для учеников младших классов. Сегодня детям предлагают тушеный картофель с капустой, огурцы и чай. Успеваю поймать на выходе ученицу четвертого класса Алену Юровских и спрашиваю девочку, как ей еда. «Да, здесь кормят вкусно. По-домашнему. Ем все, но больше мне нравится творожная запеканка», — отвечает младшеклассница.

Доверяю вкусу Алены и беру запеканку. Плотная и приятная консистенция, без комочков. Непригоревшая, с тонкой румяной корочкой. Сладость блюду придает сгущенка. Ощущение, словно вернулась в детство.
Копия екатеринбургской телебашни уедет в Таллин
Дмитрий Фатхиев-Долохов подарит значок со снесенной телебашней директору ее таллинской «сестры».
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Та самая запеканка

Фото: ЕТВ

«У нас разнообразное меню. Мы даем детям овощи, фрукты, напитки в виде киселей, компотов и чая. Раз в неделю кормим школьников сосисками (они разрешены по документам), рыбными изделиями. Также в столовой есть пицца, но ее мы готовим нечасто, потому что такая еда не для детей. Она калорийная», — объясняет директор школьно-базовой столовой № 11 Наталья Кустова.

Чтобы приобщить учеников к правильному питанию, в школе № 22 проводят тематические классные часы и конкурсы по приготовлению блюд. Все они входят в программу «Разговор о правильном питании». На одном из конкурсов среди параллелей седьмых классов удалось побывать и мне. Четыре команды должны были приготовить блюда из творога.

«Кулинарные уроки начинаются с пятого класса. Соревнования мы устраиваем ежегодно между параллелями. Те ребята, которые готовятся к конкурсам, занимаются больше. На готовку детям дается полчаса, затем мы определяем лучшую команду и дегустируем еду, — рассказывает учитель технологии Евгения Кивилева. — Победителей внутришкольного конкурса отправляют на участие в Junior Skills [региональный чемпионат, программа ранней профориентации — прим. ЕТВ]».

Копия екатеринбургской телебашни уедет в Таллин
Дмитрий Фатхиев-Долохов подарит значок со снесенной телебашней директору ее таллинской «сестры».

Наталья Кустова продолжает тему состязаний: «В этом году на базе школы № 178 проводили соревнования между всеми школами Орджоникидзевского района. Дети готовили блюда сами и объясняли, почему можно внедрять их в школьное питание. Некоторые рецепты мы взяли на заметку. Например, сбитень [старинный восточнославянский напиток из воды, меда и пряностей, в число которых нередко входили лечебные травяные сборы — прим. ЕТВ]».

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После того, как в школе № 22 на Уралмаше заработала программа «Разговор о правильном питании», дети стали лучше посещать столовую. «Они поняли, что это положительно отражается на их здоровье», — отмечает директор учреждения Светлана Кадочникова. — Ребята стали реже страдать от заболеваний желудочно-кишечного тракта».

Помимо журналистов в 22 школу пригласили экспертов из других образовательных учреждений. Они пришли сюда, чтобы обменяться опытом и понять, чего же не хватает учащимся других школ. По словам представителя школы № 163 Людмилы Горбуновой, этому учреждению помогло то, что здание недавно отремонтировали. «Мне понравилось, как оборудован кабинет технологии, где проходил кулинарный конкурс. Я обязательно расскажу об этом в нашей школе. Ей тоже необходим ремонт. Наверное, поэтому мы и отстаем от других», — подытожила Людмила Борисовна.

Фото на входе и в тексте: ЕТВ.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, питание, еда, дети, Екатеринбург, школа
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