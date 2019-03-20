В Екатеринбурге заблокировали три сайта по продаже наркотиков

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга нашла три сайта, на которых продавали наркотики. Интернет-ресурсы уже заблокировали, информацию изъяли из доступа, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

На одном из сайтов сотрудники надзорного ведомства увидели каталог товаров. Продавцы указали цену за каждый вид и массу наркотиков. Регистрация на сайтах не требовалась, пользователи могли без проблем зайти на страницу и посмотреть продукцию. Сейчас воспользоваться интернет-ресурсами невозможно.