В Екатеринбурге оштрафуют магазин , который бесплатно раздавал еду

Роспотребнадзор заставил списать и выкинуть всю просроченную продукцию , которую бесплатно раздавали в магазине « Жизньмарт» на Шейнкмана , 90. Владелец супермаркета Иван Зайченко заявил , что торговую точку могут оштрафовать минимум на 100 тысяч рублей. »Свое мнение писать на этот счет не стану , думаю , каждый из этой ситуации сделает вывод для себя сам. Мне же просто охота заорать и заплакать , если честно», — написал Зайченко в Facebook. « Надеюсь хоть предприниматели России нужны , и магазин проработавший десять дней закрывать не будут», — добавил владелец « Жизньмарта».