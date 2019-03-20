В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду
14:37, 20 Март 2019
Иван Зайченко рассказал, что сегодня в супермаркет нагрянул Роспотребнадзор.
Роспотребнадзор заставил списать и выкинуть всю просроченную продукцию, которую бесплатно раздавали в магазине «Жизньмарт» на Шейнкмана, 90. Владелец супермаркета Иван Зайченко заявил, что торговую точку могут оштрафовать минимум на 100 тысяч рублей. »Свое мнение писать на этот счет не стану, думаю, каждый из этой ситуации сделает вывод для себя сам. Мне же просто охота заорать и заплакать, если честно», — написал Зайченко в Facebook. «Надеюсь хоть предприниматели России нужны, и магазин проработавший десять дней закрывать не будут», — добавил владелец «Жизньмарта».
Списанные продукты в магазине «Жизньмарт» начали раздавать с 18 марта. «Многим, чтобы поесть, приходится копаться в мусорных контейнерах, выгребая просроченные продукты, выброшенные магазинами. Не знаю, нарушаем ли мы так какие-то законы или нет, но надеюсь, что это хоть кому-то поможет сохранить человеческое достоинство, и при этом остаться сытым», — написал на своей странице в Facebook владелец магазина Иван Зайченко.
Потребность в бесплатной неиспорченной еде в Екатеринбурге высока. Кроме бродяг в городе существует движение фриганов, которое ест списанные или выброшенные продукты. Фриганы даже создали специальную карту помоек и подписали на ней, где и чем можно полакомиться в уральской столице.
Новое и интересное
Срез салатов
Городские истории
С чем встречали Новый год уральцы? Сравниваем индекс «Оливье» в эпоху брежневского застолья и наши дни.
Главные новости Екатеринбурга 20.03.2019
Сумма мнений Σ
Миграция и интеграция. Зачем мы друг другу?
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.