Свердловскую область впервые за весну накроет смог

На Среднем Урале объявили предупреждение о смоге. С 19 по 21 марта ожидаются неблагоприятные метеоусловия, чтобы в воздухе рассеивались вредные примеси. Предупреждение прекратит действовать 21 марта в 20:00. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра. Последний раз предупреждение о смоге анонсировали 20 февраля.

В Екатеринбурге днем установилась плюсовая температура, на улице нет ветра и светит солнце. По ночам температура воздуха по-прежнему опускается ниже нуля. Впрочем, это не мешает коммунальным службам Екатеринбурга уже мыть улицы, чтобы не допустить на дорогах грязи.