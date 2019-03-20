Свердловскую область впервые за весну накроет смог
18:50, 20 Март 2019
Примеси будут отравлять воздух до вечера 21 марта.
На Среднем Урале объявили предупреждение о смоге. С 19 по 21 марта ожидаются неблагоприятные метеоусловия, чтобы в воздухе рассеивались вредные примеси. Предупреждение прекратит действовать 21 марта в 20:00. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра. Последний раз предупреждение о смоге анонсировали 20 февраля.
В Екатеринбурге днем установилась плюсовая температура, на улице нет ветра и светит солнце. По ночам температура воздуха по-прежнему опускается ниже нуля. Впрочем, это не мешает коммунальным службам Екатеринбурга уже мыть улицы, чтобы не допустить на дорогах грязи.
Раздельная связь
Почему асексуальность не болезнь и как ее распознать — в историях из Екатеринбурга.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Зависимость от еды: как освободиться и похудеть?
Главные новости Екатеринбурга 20.03.2019
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.