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Свердловские родители заплатят 300 тысяч за сына-хулигана

12:31, 20 Март 2019
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Фото: pixabay
Мальчик бросил в девочку стеклянную бутылку. 

Двеннадцатилетний мальчик из поселка Первомайский бросил стеклянную бутылку в в голову 11-летней девочки и травмировал ей глаз. Школьницу доставили в больницу Нижнего Тагила, а позже направили на операцию в Екатеринбург. У девочки диагностировали сотрясение мозга, а зрение на левом глазу упало на 25%. Ей пришлось провести еще две операции. Травму оценили как вред здоровью средней тяжести, сообщили в пресс-службе областного суда.

Родители девочки подали иск в суд к родителям мальчика, требуя заплатить 4,3 тысячи за лечение, 500 тысяч рублей за моральный вред и 30 тысяч на расходы представителя. Районный сын частично удовлетворил требования, уменьшив размер компенсации до 300 тысяч. Обе стороны обжаловали решение. Родители мальчика решили снизить размер компенсации до 50 тысяч, обвинив девочку в неосторожности, но решение оставили без изменений.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, дети, хулиган, деньги, Свердловская область
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