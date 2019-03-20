Строительство ледовой арены УГМК обойдется в 10 миллиардов рублей

Строительство ледовой арены УГМК за цирком обойдется в 10,5 миллиардов рублей. Согласно плану мероприятий по подготовке к 300-летию города , она станет самым дорогим спортивным объектом в городе. Из регионального бюджета на работы выделят только 300 миллионов рублей , все остальное — бинес-вложения. Основной этап строительства развернется в 2020 году.





В многофункциональный комплекс сможет принимать соревнования уровня чемпионатов Европы и мира по 11 видам спорта , включая хоккей , фигурное катание , баскетбол , волейбол и мини-футбол. При этом общая вместимость спортивной площадки составит 12 тысяч человек , а концертной — 15 тысяч. Уже сформирован пул проектировщиков — это три немецкие компании. Строительство завершится в 2022 году.





