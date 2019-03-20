Строительство ледовой арены УГМК обойдется в 10 миллиардов рублей
14:32, 20 Март 2019
На все спортивные объекты к 300-летию Екатеринбурга потратят 12 миллиардов.
Строительство ледовой арены УГМК за цирком обойдется в 10,5 миллиардов рублей. Согласно плану мероприятий по подготовке к 300-летию города, она станет самым дорогим спортивным объектом в городе. Из регионального бюджета на работы выделят только 300 миллионов рублей, все остальное — бинес-вложения. Основной этап строительства развернется в 2020 году.
В многофункциональный комплекс сможет принимать соревнования уровня чемпионатов Европы и мира по 11 видам спорта, включая хоккей, фигурное катание, баскетбол, волейбол и мини-футбол. При этом общая вместимость спортивной площадки составит 12 тысяч человек, а концертной — 15 тысяч. Уже сформирован пул проектировщиков — это три немецкие компании. Строительство завершится в 2022 году.
Еще один спортивный объект, запланированный к юбилею — это центр дзюдо. Его строительство обойдется в 1,1 миллиарда рублей из областного бюджета. Сдать объект должны только в 2023 году. А вот академию волейбола по улице Машиностроителей планируют построить уже в 2020 году. На нее потратят 450 миллионов рублей. На четвертом месте по стоимости — центр художественной гимнастики. Его строительство продлится с 2019 по 2021 год и обойдется в 350 миллионов рублей.
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