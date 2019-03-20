На ремонт дороги Екатеринбург – Полевской потратят 64 миллиона

Департамент государственных закупок Свердловской области объявил аукцион на ремонт дороги из Екатеринбурга до Полевского. Сейчас асфальт на дороге находится в неудовлетворительном состоянии: эксперты обнаружили там колеи до 40 миллиметров, трещины, ямы и просадки. Вместе с тем, на трассе занижены и не укреплены обочины.

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, подрядчику предстоит положить асфальт, укрепить кромку и переходно-скоростные полосы на участках км13+602 — км 13+890, а также остановки на км18+899 (лево), км19+007 (право), км19+630 (лево), км19+735 (право), км44+260 (лево). Кроме того, заказчик требует, чтобы победитель аукциона укрепил обочины на отрезке км19+529 — км20+890. Искусственные неровности в виде трапеции планируют устранить на участках км18+940, км19+060, км19+590, км19+760, км20+080, км20+150. Более детальная информация об реконструкции указана в документах. На ремонт выделят 64,1 миллиона рублей.

Напомним, в декабре 2018 года ЕТВ писал, что на реконструкцию дороги Екатеринбург — Полевской из федерального бюджета направят 630 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на завершение второго и третьего этапа работ на трассе.