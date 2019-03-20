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Главная красавица Екатеринбурга стала финалисткой «Мисс России»

17:26, 20 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Арина Верина стала одной из 37 девушек, которые покорили жюри на кастинге. 
Арина Верина прошла в финальный этап конкурса красоты «Мисс Россия 2019». В дефиле жюри, в составе которого была еще одна красавица из Екатеринбурга — София Никитчук [«Мисс Екатеринбург-2014», «Мисс Россия 2015» и 1-я вице-мисс Мира 2015 — прим. ЕТВ] выбрало только 37 девушек из тресот. Финал конкурса пройдет 13 апреля. Репетиции начались в Москве уже сегодня, 20 марта. Девушка готовилась к конкурсу полгода.

В 2018 году Арина Верина получила корону и титул «Мисс Екатеринбург». В Екатеринбург 20-летняя красавица приехала четыре года назад из Краснотурьинска. Она получила диплом педагога-хореографа в колледже искусств и культуры, работала в группе поддержки ХК «Автомобилист». О том, как проходил городской конкурс красоты, читайте здесь.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, выступление, конкурс красоты, мисс Россия, Миссис Екатеринбург, кастинг, Екатеринбург
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