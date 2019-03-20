Главная красавица Екатеринбурга стала финалисткой «Мисс России»

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« Мисс Екатеринбург». В Екатеринбург 20-летняя красавица приехала четыре года назад из Краснотурьинска. Она получила диплом педагога-хореографа в колледже искусств и культуры , работала в группе поддержки ХК « Автомобилист». О том , как проходил городской конкурс красоты , читайте В 2018 году Арина Верина получила корону и титулМисс Екатеринбург». В Екатеринбург 20-летняя красавица приехала четыре года назад из Краснотурьинска. Она получила диплом педагога-хореографа в колледже искусств и культурыработала в группе поддержки ХКАвтомобилист». О томкак проходил городской конкурс красотычитайте здесь

Арина Верина прошла в финальный этап конкурса красотыМисс Россия 2019». В дефиле жюрив составе которого была еще одна красавица из Екатеринбурга — София Никитчук [] выбрало только 37 девушек из тресот. Финал конкурса пройдет 13 апреля. Репетиции начались в Москве уже сегодня20 марта. Девушка готовилась к конкурсу полгода.