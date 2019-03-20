Евгений Куйвашев собрал 8,9 миллиона для маленьких пациентов
08:20, 20 Март 2019
Губернатор Свердловской области попросил не дарить ему подарки на день рождения. Вместо поздравлений глава региона предложил перечислить деньги больным детям.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собрал 8 881 500 рублей на лечение больных детей. О собранной сумме он сообщил в Instagram. Перед своим днем рождения, который был 16 марта, глава региона попросил не дарить ему подарки. Вместо этого Евгений Владимирович предложил перечислить деньги в благотворительные фонды. Он назвал имена девяти маленьких пациентов, которым требовались разные суммы от 84 тысяч на слуховой аппарат до пяти миллионов на дорогостоящие препараты.
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В 2018 году Евгений Куйвашев тоже собирал деньги на лечение детей. Тогда неравнодушные люди пожертвовали 5,1 миллиона рублей. «Значит, люди становятся все отзывчивее к чужому горю. Это важно. Еще раз — спасибо», — поблагодарил участников акции губернатор.
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