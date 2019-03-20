Евгений Куйвашев собрал 8,9 миллиона для маленьких пациентов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собрал 8 881 500 рублей на лечение больных детей. О собранной сумме он сообщил в Instagram. Перед своим днем рождения, который был 16 марта, глава региона попросил не дарить ему подарки. Вместо этого Евгений Владимирович предложил перечислить деньги в благотворительные фонды. Он назвал имена девяти маленьких пациентов, которым требовались разные суммы от 84 тысяч на слуховой аппарат до пяти миллионов на дорогостоящие препараты.