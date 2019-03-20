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Евгений Куйвашев собрал 8,9 миллиона для маленьких пациентов

08:20, 20 Март 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Губернатор Свердловской области попросил не дарить ему подарки на день рождения. Вместо поздравлений глава региона предложил перечислить деньги больным детям.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собрал 8 881 500 рублей на лечение больных детей. О собранной сумме он сообщил в Instagram. Перед своим днем рождения, который был 16 марта, глава региона попросил не дарить ему подарки. Вместо этого Евгений Владимирович предложил перечислить деньги в благотворительные фонды. Он назвал имена девяти маленьких пациентов, которым требовались разные суммы от 84 тысяч на слуховой аппарат до пяти миллионов на дорогостоящие препараты.

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Большое спасибо всем, кто принял участие в сборе денег для пациентов благотворительных фондов, приуроченном к моему дню рождения. Удалось собрать огромную сумму: 8 881 500 рублей. Все эти деньги пойдут на помощь детям, о которых я писал несколько дней назад. ⠀ Я очень благодарен вам. Каждый год получается собрать все больше денег (в прошлом году было 5,1 миллиона рублей). Значит, люди становятся все отзывчивее к чужому горю. Это важно. Еще раз — спасибо.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

В 2018 году Евгений Куйвашев тоже собирал деньги на лечение детей. Тогда неравнодушные люди пожертвовали 5,1 миллиона рублей. «Значит, люди становятся все отзывчивее к чужому горю. Это важно. Еще раз — спасибо», — поблагодарил участников акции губернатор.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, губернатор, дети, благотворительность, болезнь, деньги, сбор средств, день рождения
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