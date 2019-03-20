Екатеринбурженки летали за границу чаще мужчин в 2018 году

Аэропорт Кольцово выяснил, кто чаще других летает из Екатеринбурга за границу и в другие города России. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе аэропорта, это женщина от 25 до 34 лет, которая путешествует в азиатские страны или в Москву. Пассажирка екатеринбургского аэропорта пунктуальна: она приезжает в Кольцово за два часа до вылета на такси. Билеты на самолет она покупает в интернете. Во время ожидания рейса екатеринбурженка посещает пару магазинов и отдыхает в кафе.

Исследователи посчитали, что в 2018 году на международных направлениях женщин было в два раза больше, чем мужчин (68% против 32%). В основном это путешественники от 25 до 34 лет. Их доля составляет 29% на внутренних рейсах и на 2% больше на междугородних.

Чаще всего, выбирая отдых за границей, екатеринбуржцы летают в азиатские страны (52%), на втором месте — Европа (26%), на третьем — страны СНГ и ближнего зарубежья (17%). Внутри России свердловчане предпочитают Москву.