Департамент образования Екатеринбурга защитил туалет от депутатов

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«Я ожидал, что у нас в каких-то школах остались выгребные ямы. Сейчас в этом убедился. В условиях XXI века — это просто неприемлемо. Депутатам нужно активнее включиться в решение этой наболевшей десятилетиями проблемы», — заявил спикер гордумы Игорь Володин.

А в департаменте образования Екатеринбурга заявили, что у учеников школы № 179 есть обустроенные туалеты со всеми удобствами в здании, а выгребную яму убирают раз в три дня. Существование этого вида сортира в ведомстве объяснили тем, что в поселке нет централизованной канализации.