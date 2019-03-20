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Департамент образования Екатеринбурга защитил туалет от депутатов

16:42, 20 Март 2019
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Фото: pixabay.com
Народные избранники нашли выгребную яму, которой якобы пользуются ученики школы № 179.
Депутаты гордумы нашли в Екатеринбурге туалет, которым служит выгребная яма. Необычным сортиром пользуются ученики школы № 179, построенной в 1961 году. Образовательное учреждение постепенно разрушается, рассказали ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

«Я ожидал, что у нас в каких-то школах остались выгребные ямы. Сейчас в этом убедился. В условиях XXI века — это просто неприемлемо. Депутатам нужно активнее включиться в решение этой наболевшей десятилетиями проблемы», — заявил спикер гордумы Игорь Володин.

А в департаменте образования Екатеринбурга заявили, что у учеников школы № 179 есть обустроенные туалеты со всеми удобствами в здании, а выгребную яму убирают раз в три дня. Существование этого вида сортира в ведомстве объяснили тем, что в поселке нет централизованной канализации.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, депутаты, Администрация Екатеринбурга, сортир, туалет, Екатеринбург
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