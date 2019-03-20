Департамент образования Екатеринбурга защитил туалет от депутатов
16:42, 20 Март 2019
Народные избранники нашли выгребную яму, которой якобы пользуются ученики школы № 179.
Депутаты гордумы нашли в Екатеринбурге туалет, которым служит выгребная яма. Необычным сортиром пользуются ученики школы № 179, построенной в 1961 году. Образовательное учреждение постепенно разрушается, рассказали ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
«Я ожидал, что у нас в каких-то школах остались выгребные ямы. Сейчас в этом убедился. В условиях XXI века — это просто неприемлемо. Депутатам нужно активнее включиться в решение этой наболевшей десятилетиями проблемы», — заявил спикер гордумы Игорь Володин.
А в департаменте образования Екатеринбурга заявили, что у учеников школы № 179 есть обустроенные туалеты со всеми удобствами в здании, а выгребную яму убирают раз в три дня. Существование этого вида сортира в ведомстве объяснили тем, что в поселке нет централизованной канализации.
Раздельная связь
Почему асексуальность не болезнь и как ее распознать — в историях из Екатеринбурга.
Новое и интересное
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Зависимость от еды: как освободиться и похудеть?
Главные новости Екатеринбурга 20.03.2019
Бюджетные трудности
События
О чем думают депутаты гордумы накануне принятия бюджета на 2019 год.