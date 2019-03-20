Автодилеры из Екатеринбурга объявили бойкот дорогому Auto.ru
13:38, 20 Март 2019
Владельцы автосалонов решили, что реклама на сайте после повышения цен стала невыгодной.
Автосалоны Екатеринбурга объявили бойкот сервису Auto.ru, который с 1 марта поднял цены на размещение объявлений. Пока что в организованный профсоюз вступили 23 дилера, которые сняли с сайта 1,5 тысячи своих машин. По их подсчетам, из-за их забастовки Auto.ru потеряет по 1,2 миллиона рублей в месяц.
Тариф для города оказался самым высоким на Урале — размещение объявления стоит 250 рублей. Далее автодилеры доплачивают от 30 до 80 рублей за каждый день, пока объявление висит на сайте (цена зависит от стоимости авто). Директор автосалона «Авторейд» Дмитрий Пафов пояснил ЕТВ, за рекламу одной машины автосалонам придется платить по 2650 рублей в месяц. Если в автопарке 90 машин, то сумма вырастет до 240 тысяч рублей в месяц. «Стоимость теплой парковки», — заключил он.
«Для бизнеса это существенная сумма. Мы пытались вести переговоры, но они не стали отвечать на письма и просьбы пообщаться. Это не партнерское отношение».
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