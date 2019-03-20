Автодилеры из Екатеринбурга объявили бойкот дорогому Auto.ru

Автосалоны Екатеринбурга объявили бойкот сервису Auto.ru, который с 1 марта поднял цены на размещение объявлений. Пока что в организованный профсоюз вступили 23 дилера , которые сняли с сайта 1,5 тысячи своих машин. По их подсчетам , из-за их забастовки Auto.ru потеряет по 1,2 миллиона рублей в месяц.





Тариф для города оказался самым высоким на Урале — размещение объявления стоит 250 рублей. Далее автодилеры доплачивают от 30 до 80 рублей за каждый день , пока объявление висит на сайте ( цена зависит от стоимости авто). Директор автосалона « Авторейд» Дмитрий Пафов пояснил ЕТВ , за рекламу одной машины автосалонам придется платить по 2650 рублей в месяц. Если в автопарке 90 машин , то сумма вырастет до 240 тысяч рублей в месяц. « Стоимость теплой парковки», — заключил он.





« Для бизнеса это существенная сумма. Мы пытались вести переговоры , но они не стали отвечать на письма и просьбы пообщаться. Это не партнерское отношение».



