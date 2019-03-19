В екатеринбургском магазине стали раздавать списанные продукты

В комментариях к посту люди отреагировали по-разному. Кто-то поддержал предпринимателя словами «очень правильное движение», «достойный пример». Другие отнеслись к идее Зайченко настороженно. Они ответили следующее: «Если срок годности просрочен хоть на день, то, к сожалению, нарушаете», «опыт бесплатной раздачи часто вызывает через короткое время много отрицательных эмоций вместо положительных», «лучше вынести за пределы торговой зоны, за кассы».

Потребность в бесплатной неиспорченной еде в Екатеринбурге высока. Кроме бродяг в городе существует движение фриганов, которое ест списанные или выброшенные продукты. Фриганы даже создали специальную карту помоек и подписали на ней, где и чем можно полакомиться в уральской столице.