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В екатеринбургском магазине стали раздавать списанные продукты

09:45, 19 Март 2019
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Фото: Facebook Ивана Зайченко
Бесплатную еду можно найти в «Жизньмарте» на Шейнкмана, 90.

Списанные продукты теперь можно бесплатно забрать в магазине «Жизньмарт», который открылся в Екатеринбурге на Шейнкмана, 90. «Многим, чтобы поесть, приходится копаться в мусорных контейнерах, выгребая просроченные продукты, выброшенные магазинами. Не знаю, нарушаем ли мы так какие-то законы или нет, но надеюсь, что это хоть кому-то поможет сохранить человеческое достоинство, и при этом остаться сытым», — написал на своей странице в Facebook владелец магазина Иван Зайченко.

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В комментариях к посту люди отреагировали по-разному. Кто-то поддержал предпринимателя словами «очень правильное движение», «достойный пример». Другие отнеслись к идее Зайченко настороженно. Они ответили следующее: «Если срок годности просрочен хоть на день, то, к сожалению, нарушаете», «опыт бесплатной раздачи часто вызывает через короткое время много отрицательных эмоций вместо положительных», «лучше вынести за пределы торговой зоны, за кассы».

Потребность в бесплатной неиспорченной еде в Екатеринбурге высока. Кроме бродяг в городе существует движение фриганов, которое ест списанные или выброшенные продукты. Фриганы даже создали специальную карту помоек и подписали на ней, где и чем можно полакомиться в уральской столице.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, фриганы, магазин, просрочка, продукты, еда, Екатеринбург
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