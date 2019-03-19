Свердловские директора задолжали работникам два миллиона
10:21, 19 Март 2019
Две компании оставили без денег 27 человек.
Директора двух свердловский компаний оставили без зарплаты 27 человек. Две фирмы задолжали работникам 1,9 миллиона рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Приставы Нижнетуринского районного отдела заставили владельцев предприятий выплатить деньги. Взыскать долги удалось не только рублями, но и недвижимым имуществом.
В 2018 году УФССП восстановила права 21 тысячи свердловчан. Работодатели вернули сотрудникам 484 миллиона рублей.
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