Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловские депутаты рассмотрят закон об изменении налога на жилье

11:36, 19 Март 2019
calculator-1680905_960_720.jpg
Фото: pixabay
По новой схеме платеж на имущество физических лиц смогут рассчитывать исходя из кадастровой стоимости.

Через неделю, 26 марта, депутаты свердловского Заксобрания рассмотрят проект закона «Об установлении единой даты начала применения на территории Свердловской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения по этому закону».

Как сообщается в пояснительной записке, законопроект позволит установить в Свердловской области такую схему расчета налога на недвижимость физических лиц, согласно которой его будут устанавливать, ориентируясь на кадастровую стоимость. Сейчас при расчете налога учитывают инвентаризационную составляющую. Внедрение закона не потребует дополнительных средств из бюджета Свердловской области.

Если проект одобрят, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Чумазый Екатеринбург
Почему грязь в городе не закончится никогда — в материале ЕТВ.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Свердловские депутаты рассмотрят закон об изменении налога на жилье»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, налоги, имущество, недвижимость, закон, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Главные новости Екатеринбурга 19.03.2019
19 марта в 19:00
С Марина Канатова, Александр Шульга
Гости Екатеринбурга
План развития ЦПКиО
План развития ЦПКиО
От Светланы Зенковой
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.