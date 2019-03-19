Свердловские депутаты рассмотрят закон об изменении налога на жилье

Через неделю, 26 марта, депутаты свердловского Заксобрания рассмотрят проект закона «Об установлении единой даты начала применения на территории Свердловской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения по этому закону».

Как сообщается в пояснительной записке, законопроект позволит установить в Свердловской области такую схему расчета налога на недвижимость физических лиц, согласно которой его будут устанавливать, ориентируясь на кадастровую стоимость. Сейчас при расчете налога учитывают инвентаризационную составляющую. Внедрение закона не потребует дополнительных средств из бюджета Свердловской области.

Если проект одобрят, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.