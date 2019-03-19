Свердловчанин отсудил 130 тысяч рублей за яму на дороге

Автомобилист из Первоуральска в апреле 2018 года повредил колесные диски из-за выбоины на дороге. Сотрудники полиции зафиксировали дефект покрытия и мужчина обратился в компанию «Судэкс», которая заключила, что ремонт обойдется в 124 тысячи рублей. Автомобилист подал иск в Первоуральский суд, требуя оплатить ему материальный ущерб, расходы на ремонт, услуги оценщика и судебные расходы. Всего 130 тысяч рублей. Ответчиками стал «Свердловскавтодор» и управление ЖКХ.

Так как за содержание и ремонт участка отвечал «Свердловскавтодор», с него взыскали всю сумму. Организация попыталась оспорить решение и доказать, что мужчина не оформил ДТП. Но суд оставил решение первой инстанции в силе. Ответчик также получил предписание об устранении дефектов дорожного полотна.