Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловчанин отсудил 130 тысяч рублей за яму на дороге

14:32, 19 Март 2019
image_1.jpg
Фото: pixabay
«Свердловскавтодору» пришлось возмещать ремонт погнутых дисков.

Автомобилист из Первоуральска в апреле 2018 года повредил колесные диски из-за выбоины на дороге. Сотрудники полиции зафиксировали дефект покрытия и мужчина обратился в компанию «Судэкс», которая заключила, что ремонт обойдется в 124 тысячи рублей. Автомобилист подал иск в Первоуральский суд, требуя оплатить ему материальный ущерб, расходы на ремонт, услуги оценщика и судебные расходы. Всего 130 тысяч рублей. Ответчиками стал «Свердловскавтодор» и управление ЖКХ.

Так как за содержание и ремонт участка отвечал «Свердловскавтодор», с него взыскали всю сумму. Организация попыталась оспорить решение и доказать, что мужчина не оформил ДТП. Но суд оставил решение первой инстанции в силе. Ответчик также получил предписание об устранении дефектов дорожного полотна.

Чумазый Екатеринбург
Почему грязь в городе не закончится никогда — в материале ЕТВ.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Свердловчанин отсудил 130 тысяч рублей за яму на дороге »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, автомобиль, автомобилисты, Ремонт, дорога, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Главные новости Екатеринбурга 19.03.2019
19 марта в 19:00
С Марина Канатова, Александр Шульга
Гости Екатеринбурга
План развития ЦПКиО
План развития ЦПКиО
От Светланы Зенковой
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.