Сутенер из Екатеринбурга сядет на два года за банный бизнес

Полицейские Екатеринбурга провели контрольную закупку в сауне Пионерского района и нашли там двух девушек, предлагающих интимные услуги. Их привлекли к административной ответственности за занятие проституцией. Их сутенером оказался 27 летний житель Верхней Пышмы, ранее судимый за хранение наркотивов. По версии полиции, он открыл бардель в сентябре 2018 года. Рекламу делал в социальных сетях. Там же находил клиентов и новых девушек, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Позже информация о группе распространялась по баням Екатеринбурга. Доходы от бизнеса мужчина честно делил между всеми участниками. Треть получал администратор заведения, который выбрал их, половину оставшейся суммы получала жрица любви. Остальные деньги оставались организатору и водителю. За организацию занятий проституцией мужчина отправится в тюрьму на два года.