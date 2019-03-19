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Студента-наркокурьера из Екатеринбурга поймали на почте

15:35, 19 Март 2019
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Фото: pixabay

Парень зарабатывал себе на жизнь, делая закладки.

Сотрудники уральской оперативной таможни задержали на почте студента из Екатеринбурга, который зарабатывал на жизнь, распространяя наркотики из Китая. Парень забирал посылки и делал закладки по указанным координатам. Съемную комнату использовал как склад, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления. За контрабанду наркотиков и покушение на сбыт студенту грозит до 20 лет лишения свободы. Парня уже задержали, с ним работают следователи.

Пара из Кировграда решила не распространять наркотики, а изготовить их самим. Чтобы осуществить свой план, они нашли человека, у которого купили оборудование, реактивы и прекурсоры. Эксперимент не удался: подельник надышался парами и впал в наркотическую кому. Женщина доставила его в больницу. Кировградский суд приговорил мужчину к 11 годам, женщину — к 12,5 года колонии.

Чумазый Екатеринбург
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , наркотики, студенты, курьер
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