Мэрия Екатеринбурга предложила пожаловаться на борца с ЛГБТ в полицию
13:21, 19 Март 2019
Тимур Булатов требовал от школ города разобраться с подростками, которые интересуются толерантностью.
Департамент образования мэрии рекомендует родителям екатеринбургских школьников написать заявление в полицию на руководителя «Нравственного фронта» Тимура Булатова. Мужчина заявил, что направил в 14 школ города требования разобраться с подростками, которые проявляют интерес к ЛГБТ-тематике. В мэрии считают, что «борец с гомосексуалистами» (как он сам себя называет) вторгся в личную жизнь детей и нарушил закон о персональных данных. Также специалисты отметили, что информация Булатова не будет восприниматься как официальная.
«Школы не являются официальными представителями детей, поэтому никаких действий в отношении указанных школьников предприниматься не будет», — сообщили в департаменте образования.
Ранее родительский комитет Екатеринбурга обратил внимание на конкурс рисунков «Толерантный мир», который проводился в одной из школ города. Изображенные нетрадиционные пары и радугу расценили как символ гей-пропаганды. К ситуации подключили екатеринбургских психологов, а все 17 работ изъяли. Тогда в департаменте образования тоже не нашли в конкурсе ничего предосудительного. В комментарии было сказано, что школьники просто изображали человеческие ценности.
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