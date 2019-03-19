Мэрия Екатеринбурга предложила пожаловаться на борца с ЛГБТ в полицию

Департамент образования мэрии рекомендует родителям екатеринбургских школьников написать заявление в полицию на руководителя « Нравственного фронта» Тимура Булатова. Мужчина заявил , что направил в 14 школ города требования разобраться с подростками , которые проявляют интерес к ЛГБТ-тематике. В мэрии считают , что « борец с гомосексуалистами» ( как он сам себя называет) вторгся в личную жизнь детей и нарушил закон о персональных данных. Также специалисты отметили , что информация Булатова не будет восприниматься как официальная.



« Школы не являются официальными представителями детей , поэтому никаких действий в отношении указанных школьников предприниматься не будет», — сообщили в департаменте образования.