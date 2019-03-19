Екатеринбуржцев пригласили на бесплатный осмотр у стоматолога

Осмотры проходят 18, 20, 22 марта с 9 до 12 часов, 19 и 21 марта с 12 до 15 часов. На Гурзуфской прием идет по предварительной записи по телефону: 233-45-18. Позвонить в колл-центр и узнать подробную информацию об акции можно по номеру: 2-277-277.

В День стоматологического здоровья, 20 марта, посетителям будут вручать памятки о здоровом питании и подарки. В четверг, 21 марта, доцент кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний УГМУ Александр Чернавский проведет бесплатный онлайн-вебинар «Сохрани улыбку здоровой с детства».