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Екатеринбуржцев пригласили на бесплатный осмотр у стоматолога

14:11, 19 Март 2019
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Фото: pixabay
Профилактическая акция проходит с 18 по 22 марта.

Жителей Екатеринбурга приглашают на бесплатные осмотры у стоматолога. Акция проходит с 18 по 22 марта в честь Всемирного дня стоматологического здоровья, сообщили ЕТВ в пресс-службе Городского центре медпрофилактики. На приеме врачи расскажут пациентам о состоянии зубов и десен, дадут рекомендации по уходу и подберут индивидуальные средства гигиены. Взрослым сделают визуальный онкоскрининг. ЕТВ публикует карту, чтобы вы нашли место, где вам удобнее пройти осмотр:

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Осмотры проходят 18, 20, 22 марта с 9 до 12 часов, 19 и 21 марта с 12 до 15 часов. На Гурзуфской прием идет по предварительной записи по телефону: 233-45-18. Позвонить в колл-центр и узнать подробную информацию об акции можно по номеру: 2-277-277.

В День стоматологического здоровья, 20 марта, посетителям будут вручать памятки о здоровом питании и подарки. В четверг, 21 марта, доцент кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний УГМУ Александр Чернавский проведет бесплатный онлайн-вебинар «Сохрани улыбку здоровой с детства».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, зубы, медицина, стоматология, Свердловская область , Екатеринбург
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