Обсуждение работы с молодежью длилось около двух часов. Как отметил депутат Александр Колесников, « мы тут сидим и обсуждаем , как из молодежи сделать людей». И предложил собственный рецепт воспитания , подчеркнув: « Я буду пять лет это повторять — проблема молодежи в инфантильности , в которой виноваты и семья , и школа , и наши детские учреждения. Мы убили советскую школу. И все наши беды — это незанятость , наркотики преступность — от инфантильности».







«

«





« Я хотел бы , чтобы наши коллеги из администрации города сделали акцент на воспитании посредством изучения истории. Простой пример. Игорь Валерьевич [Володин , спикер гордумы — прим. ЕТВ] вывозил нас в музей истории — за цирком. Я впервые там был. Ни у одной страны нет такой богатой страны как у нас. Была ли установка директорам всех школ вывезти туда детей? Там в доступной , хорошей и новой форме рассказывается история нашей страны. Молодой человек или девушка станут богаче духовно , если ее узнают».





