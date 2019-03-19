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12:13, 19 Март 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
На заседании думы Екатеринбурга прозвучала критика молодежной политики за полмиллиарда рублей и названы четыре составляющих патриотизма.

Екатеринбургская городская дума рассмотрела итоги реализация молодежной политики и патриотического воспитания за 2018 год. С докладом выступила Юлия Касимова, председатель профильного комитета. Поскольку она работает в этой должности всего около месяца, ей пришлось отчитываться не за свою работу. Это не позволило ответить на некоторые вопросы депутатов, касающиеся деятельности конкретных дворовых клубов или распределения средств.

Как заявил депутат Сомиков, «в отчете очень много красивых слов, но я не понимаю, куда потрачены деньги, я смог насчитать траты только 20 миллионов» [бюджет комитета по молодежной политике в 2018 году — около 460 миллионов рублей — прим. ЕТВ]. Депутата Вечкензина удивило соотношение статей расходов: большая часть средств тратится на на молодежную политику, а на патриотическое воспитание — всего около двух миллионов.

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Обсуждение работы с молодежью длилось около двух часов. Как отметил депутат Александр Колесников, «мы тут сидим и обсуждаем, как из молодежи сделать людей». И предложил собственный рецепт воспитания, подчеркнув: «Я буду пять лет это повторять — проблема молодежи в инфантильности, в которой виноваты и семья, и школа, и наши детские учреждения. Мы убили советскую школу. И все наши беды — это незанятость, наркотики преступность — от инфантильности».

Совет первый. Дать установку директорам школ и «вывезти детей» в музей «Россия — моя история».

«Я хотел бы, чтобы наши коллеги из администрации города сделали акцент на воспитании посредством изучения истории. Простой пример. Игорь Валерьевич [Володин, спикер гордумы — прим. ЕТВ] вывозил нас в музей истории — за цирком. Я впервые там был. Ни у одной страны нет такой богатой страны как у нас. Была ли установка директорам всех школ вывезти туда детей? Там в доступной, хорошей и новой форме рассказывается история нашей страны. Молодой человек или девушка станут богаче духовно, если ее узнают».

Совет второй. Читать классику и смотреть телепостановки.

«На нас в детстве сильное внимание оказывали постановки наших театров — ТЮЗа и театра драмы. Поверьте, это сильно облагораживало и ограждало нас от улицы. Где сейчас это все? Работайте с Умниковой [директор екатеринбургского ТЮЗа]. Вспомните спектакль Иуда Искариот“. Это очень крутая постановка. Почему не выкладываем ее в интернете? И это не фильм, а спектакль. Он глубже проникает в душу».

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Совет третий. Правоохранительным органам взять под контроль спортивные клубы.

«Физическое воспитание. У нас много клубов, они бесконтрольны. Кого там растят? Мы не знаем. Очень часто они поставляют пушечное мясо для каких-то разборок. Я предлагаю взять спортивные клубы, особенно силовые и боевых единоборств под контроль правоохранительных органов».

Совет четвертый. Учить иностранные языки не на курсах, а по методологии.

«Я не консерватор и не ретроград. Приучать детей к мировой культуре надо. Но правильно. Не через общечеловеческие ценности, с которыми к нам идут наркотики и прочие гадости. Лучшего средство, чем изучение иностранных языков для изучения мировой культуры нет. Только изучать правильно. Не на курсах мифических. А по методологии, которую нам всегда предоставлял иняз».

Несмотря на попытки некоторых депутатов — Михаила Матвеева и Елены Дерягиной — быть «уважительнее к людям, которые выходят с докладом и не думать, что личное мнение каждого единственно правильное», большинство молодежной политикой, которую реализует администрация Екатеринбурга, остались недовольны. Из 32 депутатов только 12 проголосовали «за» принятие отчета профильного комитета мэрии.


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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, гордума, Екатеринбург, молодежная политика, молодежь, воспитание, патриотизм, Александр Колесников
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