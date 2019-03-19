Екатеринбургская городская дума рассмотрела итоги реализация молодежной политики и патриотического воспитания за 2018 год. С докладом выступила Юлия Касимова, председатель профильного комитета. Поскольку она работает в этой должности всего около месяца, ей пришлось отчитываться не за свою работу. Это не позволило ответить на некоторые вопросы депутатов, касающиеся деятельности конкретных дворовых клубов или распределения средств.
Как заявил депутат Сомиков, «в отчете очень много красивых слов, но я не понимаю, куда потрачены деньги, я смог насчитать траты только 20 миллионов» [бюджет комитета по молодежной политике в 2018 году — около 460 миллионов рублей — прим. ЕТВ]. Депутата Вечкензина удивило соотношение статей расходов: большая часть средств тратится на на молодежную политику, а на патриотическое воспитание — всего около двух миллионов.
Совет второй. Читать классику и смотреть телепостановки.
«На нас в детстве сильное внимание оказывали постановки наших театров — ТЮЗа и театра драмы. Поверьте, это сильно облагораживало и ограждало нас от улицы. Где сейчас это все? Работайте с Умниковой [директор екатеринбургского ТЮЗа]. Вспомните спектакль „Иуда Искариот“. Это очень крутая постановка. Почему не выкладываем ее в интернете? И это не фильм, а спектакль. Он глубже проникает в душу».
Совет третий. Правоохранительным органам взять под контроль спортивные клубы.
«Физическое воспитание. У нас много клубов, они бесконтрольны. Кого там растят? Мы не знаем. Очень часто они поставляют пушечное мясо для каких-то разборок. Я предлагаю взять спортивные клубы, особенно силовые и боевых единоборств под контроль правоохранительных органов».
Совет четвертый. Учить иностранные языки не на курсах, а по методологии.
«Я не консерватор и не ретроград. Приучать детей к мировой культуре надо. Но правильно. Не через общечеловеческие ценности, с которыми к нам идут наркотики и прочие гадости. Лучшего средство, чем изучение иностранных языков для изучения мировой культуры нет. Только изучать правильно. Не на курсах мифических. А по методологии, которую нам всегда предоставлял иняз».
Несмотря на попытки некоторых депутатов — Михаила Матвеева и Елены Дерягиной — быть «уважительнее к людям, которые выходят с докладом и не думать, что личное мнение каждого единственно правильное», большинство молодежной политикой, которую реализует администрация Екатеринбурга, остались недовольны. Из 32 депутатов только 12 проголосовали «за» принятие отчета профильного комитета мэрии.