«Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву» в овертайме

Хоккейный «Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву» в первом выездном матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Исход поединка решился в овертайме: 2:1 в пользу уфимцев.

Первый период прошел без голов. «Салават Юлаев» открыл счет на 30-й минуте после ошибки гостей в обороне: неудачную передачу Трямкина перехватил Ткачев и переиграл вратаря Коваржа. В третьем периоде «Автомобилист» перешел в нападение и Александр Кучерявенко сравнял счет.

Игра перешла в овертайм и продлилась больше десяти минут. «Автомобилист» заработал штраф и остался в меньшинстве. Уфимцы успешно воспользовались преимуществом: шайба после броска Йоонаса Кемппайнена оказалась в воротах гостей. Тренерский штаб екатеринбуржцев взял запрос на «помеху вратарю». Судьи пересмотрели эпизод и решили, что игрок «Салавата» не мешал Коваржу. «Атомобилист» уступил.

Следующий матч серии соперники проведут 20 марта. После трех матчей уфимцы лидируют со счетом 2:1. В Екатеринбург команды приедут 22 марта.









