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«Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву» в овертайме

09:13, 19 Март 2019
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Фото: ХК «Автомобилист»
После трех матчей полуфинальной серии лидируют уфимцы.

Хоккейный «Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву» в первом выездном матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Исход поединка решился в овертайме: 2:1 в пользу уфимцев.

Первый период прошел без голов. «Салават Юлаев» открыл счет на 30-й минуте после ошибки гостей в обороне: неудачную передачу Трямкина перехватил Ткачев и переиграл вратаря Коваржа. В третьем периоде «Автомобилист» перешел в нападение и Александр Кучерявенко сравнял счет.

Игра перешла в овертайм и продлилась больше десяти минут. «Автомобилист» заработал штраф и остался в меньшинстве. Уфимцы успешно воспользовались преимуществом: шайба после броска Йоонаса Кемппайнена оказалась в воротах гостей. Тренерский штаб екатеринбуржцев взял запрос на «помеху вратарю». Судьи пересмотрели эпизод и решили, что игрок «Салавата» не мешал Коваржу. «Атомобилист» уступил.

Следующий матч серии соперники проведут 20 марта. После трех матчей уфимцы лидируют со счетом 2:1. В Екатеринбург команды приедут 22 марта.



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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Кубок Гагарина, Салават Юлаев, ХК Автомобилист, спорт, Екатеринбург
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