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Все по образцу: Екатеринбург составил план заявочной книги Универсиады

17:44, 18 Март 2019
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Фото: Дмитрий Шевалдин
В документе расскажут о расположении города, университетах и юбилее.

Команда Екатеринбурга должна презентовать заявочную книгу на Универсиаду — 2023 уже в конце июня. Министр спорта Леонид Рапопорт рассказал, что технического задания пока нет, но во время подготовки не должно быть сложностей, так как все они заполняются по образцу.

«Наша задача — как можно выгоднее презентовать Свердловскую область. Мы планируем рассказать об уникальном географическом расположении Свердловской области на границе Европы и Азии, большом опыте по организации и проведению крупных международных мероприятий, о наших вузах, колледжах и техникумах, 139 из которых имеют спортивные клубы», — сообщил Леонид Рапопорт. Также в концепции пропишут празднование 300-летия Екатеринбурга.

Оценочная комиссия Международной федерации университетского спорта (FISU) проверит готовность Екатеринбурга принять Универсиаду-2023 уже в июне. К этому времени заявочный комитет должен подготовить заявочную книгу. Работать над ней с апреля начнут в Лозанне. На встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта Владимир Путин заявил, что уральская столица способна провести соревнования на достойном уровне.


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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Заявочный комитет, Универсиада, Екатеринбург
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