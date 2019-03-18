В екатеринбургском садике проглядели побег пятилетнего ребенка

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку детского сада «Надежда» № 252 на улице Фрезеровщиков из которого ушел пятилетний ребенок. Воспитательница пошла укладывать детей к послеобеденному сну и оставила в раздевалке мальчика, которого должна была забрать бабушка. Пятилетний воспитанник не дождался ее и ушел сам. Через 20 минут на дороге его заметила полицейская машина.



В садике пропажу ребенка так и не обнаружили, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Во время проверки опросят всех воспитателей и выяснят, как ребенок мог один выйти из здания.