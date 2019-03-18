У свердловчанина забрали iPhone и золотой крест за долг по алиментам

Житель Свердловской области должен был каждый месяц выплачивать своему ребенку по пять тысяч рублей. Судебным приставам он заявил, что нигде не работает, не имеет никакого имущества и денег на счетах. Вскоре у него образовался долг в 38 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Приставы приехали к мужчине домой, чтобы поговорить. Должник объяснил, что на самом деле просто не хочет платить своему ребенку. После такого признания приставы решили арестовать несколько его дорогостоящих вещей: iPhone 8, золотую цепочку и крестик. Самого мужчину закрыли на десять суток. Если он не одумается, то останется без модного гаджета.