У свердловчанина забрали iPhone и золотой крест за долг по алиментам
09:57, 18 Март 2019
Мужчина не хотел платить своему ребенку и прикидывался бедняком.
Житель Свердловской области должен был каждый месяц выплачивать своему ребенку по пять тысяч рублей. Судебным приставам он заявил, что нигде не работает, не имеет никакого имущества и денег на счетах. Вскоре у него образовался долг в 38 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
Приставы приехали к мужчине домой, чтобы поговорить. Должник объяснил, что на самом деле просто не хочет платить своему ребенку. После такого признания приставы решили арестовать несколько его дорогостоящих вещей: iPhone 8, золотую цепочку и крестик. Самого мужчину закрыли на десять суток. Если он не одумается, то останется без модного гаджета.
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