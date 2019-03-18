Свердловскому школьнику выплатят 150 тысяч рублей за перелом плеча

Пятикласснику из байкаловской школы выплатят 150 тысяч рублей за перелом плеча. Мальчик шел на урок физкультуры и запнулся о кабель электропитания, который был у него под ногами. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, ребенок неудачно упал и сломал шейку правой плечевой кости. В надзорное ведомство пожаловался отец школьника.

После падения мальчика осмотрел учитель физкультуры. Он отправил его в медицинский кабинет, сотрудник школы не стал вызывать скорую помощь. Медработник лишь рассказал о случившемся родителям. Они обратились в районную больницу, а потом в ДГКБ № 9 в Екатеринбурге. Ребенку сделали операцию.

Прокурор направил иск в суд, потребовав, чтобы школьнику возместили моральный вред. Образовательному учреждению придется выплатить пятикласснику 150 тысяч рублей.