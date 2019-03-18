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Средняя зарплата свердловчан выросла до 37 тысяч рублей

15:12, 18 Март 2019
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Фото: pixabay.com
Больше всех получают сотрудники сферы информации и связи.

Средняя зарплата в Свердловской области в январе 2019 года составила 37 тысяч рублей. Эта цифра на 5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Больше всего получают сотрудники сферы информации и связи — порядка 57 тысяч. Далее располагаются работники области научных исследований и разработок — 56 тысяч. Третьими с зарплатой в 54 тысячи стали финансисты и страховщики. Самые низкие заработки — в среднем 21 тысяча — у сотрудников сферы гостиничного бизнеса, рассказали в Свердловскстате.

Ранее мы писали, что на Среднем Урале в 2018 году заработная плата увеличилась у 26% свердловчан. Впрочем, 30% человек сообщили об обратном. Кроме того, в Свердловской области стало больше «серых зарплат», а каждый четвертый житель готов покинуть регион ради работы.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, средняя зарплата, зарплата, Свердловская область
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