Средняя зарплата свердловчан выросла до 37 тысяч рублей

Средняя зарплата в Свердловской области в январе 2019 года составила 37 тысяч рублей. Эта цифра на 5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.



Больше всего получают сотрудники сферы информации и связи — порядка 57 тысяч. Далее располагаются работники области научных исследований и разработок — 56 тысяч. Третьими с зарплатой в 54 тысячи стали финансисты и страховщики. Самые низкие заработки — в среднем 21 тысяча — у сотрудников сферы гостиничного бизнеса, рассказали в Свердловскстате.

Ранее мы писали, что на Среднем Урале в 2018 году заработная плата увеличилась у 26% свердловчан. Впрочем, 30% человек сообщили об обратном. Кроме того, в Свердловской области стало больше «серых зарплат», а каждый четвертый житель готов покинуть регион ради работы.