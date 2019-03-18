Сергей Безруков споет в Екатеринбурге в День Победы

В праздновании Дня победы в Екатеринбурге примет участие актер Сергей Безруков. Он выступит вместе со своей группой « Крестный папа» на площадке у театра драмы. Репертуар артист уже обсудил с актером « Уральских пельменей» Сергеем Исаевым , который входит в различные оргкомитеты по подготовке городских праздников. На концерте 9 мая также выступят Сергей Трофимов , Екатерина Климова и Олег Газманов





, торжественный прием ветеранов и тружеников тыла , гала-концерт , видеоинсталляции , историко-культурный молодежный фестиваль « Рубежи веков», парад войск и акция « Бессмертный полк». На празднование Дня Победы в Екатеринбурге в этом году потратят 19,5 миллиона рублей. Традиционно запланированы вахта памяти у Вечного огня



