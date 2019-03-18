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Сергей Безруков споет в Екатеринбурге в День Победы

08:53, 18 Март 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Артист выступит на площадке у театра Драмы.
В праздновании Дня победы в Екатеринбурге примет участие актер Сергей Безруков. Он выступит вместе со своей группой «Крестный папа» на площадке у театра драмы. Репертуар артист уже обсудил с актером «Уральских пельменей» Сергеем Исаевым, который входит в различные оргкомитеты по подготовке городских праздников. На концерте 9 мая также выступят Сергей Трофимов, Екатерина Климова и Олег Газманов

На празднование Дня Победы в Екатеринбурге в этом году потратят 19,5 миллиона рублей. Традиционно запланированы вахта памяти у Вечного огня, торжественный прием ветеранов и тружеников тыла, гала-концерт, видеоинсталляции, историко-культурный молодежный фестиваль «Рубежи веков», парад войск и акция «Бессмертный полк».

В Екатеринбург Сергей Безруков приезжал, чтобы поддержать строительство храма святой Екатерины.
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В этом году @s_bezrukov примет участие в концертной программе, посвященной 9мая у Театра Драмы! Обсудили концепцию, сценарный ход, репертуар, который Сергей споёт с своей группой! "Крестный папа", также в программе примут участие Сергей Трофимов, Екатерина Климова, Олег Газманов и другие артисты! Обсудили сериал Борис Годунов,что нас ждёт в новых сериях! Жду с нетерпением! #ФондсвятойЕкатерины

Публикация от Исаев Сергей (@isaevsergey)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Уральские пельмени, праздник, День Победы, Екатеринбург, Сергей Безруков
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