Сергей Безруков споет в Екатеринбурге в День Победы
08:53, 18 Март 2019
Артист выступит на площадке у театра Драмы.
В праздновании Дня победы в Екатеринбурге примет участие актер Сергей Безруков. Он выступит вместе со своей группой «Крестный папа» на площадке у театра драмы. Репертуар артист уже обсудил с актером «Уральских пельменей» Сергеем Исаевым, который входит в различные оргкомитеты по подготовке городских праздников. На концерте 9 мая также выступят Сергей Трофимов, Екатерина Климова и Олег Газманов
На празднование Дня Победы в Екатеринбурге в этом году потратят 19,5 миллиона рублей. Традиционно запланированы вахта памяти у Вечного огня, торжественный прием ветеранов и тружеников тыла, гала-концерт, видеоинсталляции, историко-культурный молодежный фестиваль «Рубежи веков», парад войск и акция «Бессмертный полк».
В Екатеринбург Сергей Безруков приезжал, чтобы поддержать строительство храма святой Екатерины.
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