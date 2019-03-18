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Прокуратура разберется, почему умирают рыбы в свердловской реке

14:04, 18 Март 2019
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Фото: pixabay
Специалисты проанализируют образцы и выяснят, почему погибают обитатели реки Пышма.

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверит акваторию реки Пышма, которая расположена недалеко от Березовского. Поводом для проверки стали сообщения журналистов о гибели рыб в водоеме, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Специалисты возьмут образцы рыб, населяющих реку, проведут исследование и узнают, по какой причине погибли обитатели водоема. После проверки прокуратура примет необходимые меры.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, рыба, водоем, река, Верхняя Пышма
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