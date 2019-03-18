Прокуратура разберется, почему умирают рыбы в свердловской реке

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверит акваторию реки Пышма, которая расположена недалеко от Березовского. Поводом для проверки стали сообщения журналистов о гибели рыб в водоеме, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Специалисты возьмут образцы рыб, населяющих реку, проведут исследование и узнают, по какой причине погибли обитатели водоема. После проверки прокуратура примет необходимые меры.