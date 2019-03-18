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Максима Галкина поразила трехлетняя географичка из Екатеринбурга

13:07, 18 Март 2019
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Фото: скриншот выпуска шоу «Лучше всех»
Каролина Кулиева смогла узнать по картинкам различные флаги, минералы и великих людей.

Каролина Кулиева из Екатеринбурга сыграла в викторину в шоу Максима Галкина на Первом канале «Лучше всех». Трехлетняя девочка похвасталась знанием географии и смогла узнать по картинке флаги разных стран, минералы, планету Меркурий, картины Марка Шагала и Густава Климта. Каролина уже умеет считать до ста и сказала, что хочет быстрее пойти в школу. Также она не забыла рассказать про родной Екатеринбург. «Там вся Россия», — решила девочка.

Свердловские дети часто попадают в шоу «Лучше всех». Девятилетний житель Кушвы Саша Чернов смог спеть со своим кумиром Денисом Майдановым, отжался на бутылках и выполнил упражнения на брусьях. Мальчик мечтает стать учителем физкультуры.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , лучше всех, Первый канал , дети
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