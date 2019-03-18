Корь отступила. В Екатеринбурге предложили отказаться от карантина
18:10, 18 Март 2019
С начала года в городе заболели 38 человек.
Роспотребнадзор предложил мэру Екатеринбурга снять ограничения по кори. Карантинные меры смогли улучшить эпидемиологическую ситуацию, поэтому теперь от них можно отказаться. В ведомстве попросили отменить запрет на посещение садиков, школ и ВУЗов. Соответствующие ограничения могут снять и в лечебно-профилактических организаций.
Всего за январь–февраль 2019 года в Екатеринбурге зафиксировали 38 случаев кори, среди 80% заболевших оказались непривитые дети. Карантин действует с 6 февраля. Теперь мэр города Александр Высокинский должен подписать постановление, которое отменит ограничительные меры.
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