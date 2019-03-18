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Команда России стала первой на турнире «Большой шлем» в Екатеринбурге

11:16, 18 Март 2019
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Фото: pixabay
Спортсмены заработали 9 медалей за три дня.

Сборная России возглавила общекомандный зачет в международном турнире по дзюдо «Большой шлем», который прошел в Екатеринбурге. За три дня российские спортсмены завоевали три золотых, две серебряных и четыре бронзовых медали. В этом году в турнире поучаствовали 358 дзюдоистов из 47 стран мира, сообщили в департаменте информполитики региона.

В заключительный день соревнований на пъедестал взошли сразу три спортсмена российской сборной. Первое и второе место разыграли победитель первенства Европы Арман Адамян и пятикратный медалист чемпионатов мира Кирилл Денисов. На первых секундах схватки у Армана выпала линза, поэтому ему пришлось снять и вторую. Плохое зрение не помешало ему одержать победу.

Екатеринбург принимает международный турнир три года подряд. Следующий этап соревнований пройдет 10–12 мая Баку, затем 25–27 октября в Абу-Даби и закончится в Осаке 22–24 ноября. ЕТВ поговорил с одной из участниц турнира «Большой шлем» в Екатеринбурге и узнал, почему она выбрала спорт, который уважает президент Путин.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, дзюдо, большой шлем, Свердловская область , Екатеринбург
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