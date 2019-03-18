Из Екатеринбурга запустят дополнительные поезда в Москву и Казань 

На время весенних каникул из Екатеринбурга запустят дополнительные поезда в Казань и Москву. Поезд № 291/292 сообщением Екатеринбург — Казань отправится из столицы Урала 25 и 27 марта в 21:20 по местному времени. Обратно екатеринбуржцы смогут вернуться 26 и 28 марта в 19:57, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Поезд № 280/279 сообщением Челябинск — Москва (через Екатеринбург) отправится со станции 23 и 27 марта в 8.26. Обратно из Москвы — 24 и 28 марта в 22:08. В Екатеринбург поезд прибудет в 5:53.