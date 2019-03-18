Глава «Уралвагонзавода» назвал трамвай R1 опасным для пешеходов
Футуристический трамвай «Уралвагонзавода» R1 никогда не выйдет на линию. Гендиректор компании Александр Поповв интервью РБК признался, что выпускать такой транспорт на улицы небезопасно из-за сильно скошенного корпуса.
«Как концепт, он, конечно, красавец. Как трамвай, к сожалению, не технологичный. Плюс с точки зрения безопасности к нему большие претензии: передняя часть скошена в обратную сторону. Выглядит это красиво, но не дай бог произойдет наезд на пешехода», — заявил Александр Попов.
Ранее корпорация «Росстех» уже сообщала, что трамвай невозможно запустить в серийное производство из-за сложностей с ремонтом. Для него не смогли изготовить даже ходовую часть. Трамвай, который назвали «IPhone на колесах» презентовали в рамках «Иннопрома» в 2014 году. В вагоне предусмотрели места на 190 пассажиров, климат-контроль, Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС- навигацию, семь камер видеонаблюдения, систему кондиционирования и антибактериальные поручни. Немецкое издание Die Welt называло уральский трамвай «бэтмобилем». Серийный образец планировали создать в 2015 году, но так и не нашли покупателя.