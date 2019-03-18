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Екатеринбурженка отсудила 750 тысяч у медиков, напугавших ее раком

12:18, 18 Март 2019
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Фото: pixabay
Женщине провели три ненужных курса химиотерапии.

В 2015 году из-за онкологического заболевания жительнице Екатеринбурга удалили желчный пузырь. Через полгода она снова обратилась в онкодиспансер с жалобами на боли в животе. Врачи диагностировали метастазы и назначили шесть курсов химиотерапии. После трех курсов они провели лапароскопию и выяснили, что диагноз был поставлен неверно. У женщины не было никаких метастаз, а боли в животе давали камни, выпавшие при операции. Женщина обратилась в прокуратуру, требуя возместить ей моральный ущерб и последствия ненужного агрессивного лечения, сообщили в пресс-службе областного суда.

Октябрьский суд постановил взыскать 20 тысяч с больницы № 1, где проводилась операция и 200 тысяч с онкодиспансера. Сумма оказалась небольшой, так как посчитали, что рентгенолога сбило онкозаболевание пациентки. Женщина подала апелляций в областной суд. Там пересмотрели риски и сумма компенсации с обеих больниц выросла до 750 тысяч рублей.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, компенсация, суд, больница, Екатеринбург
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