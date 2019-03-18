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Экс-редактор ЕТВ оказался создателем канала «Екатерининский собор»

08:32, 18 Март 2019
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Фото: проектная документация
Ранее СМИ приписывали авторство православным активистам.
Экс-редактор ЕТВ и новый редактор портала Overtime.life Андрей Варкентин признался, что является автором telegram-канала «Екатерининский собор». Канал был создан 7 марта. Через пару дней о нем написали городские СМИ, уверенные, что его ведут православные активисты, осваивающие новую интернет-площадку. Благодаря репостам, у каждой записи оказалось по тысяче просмотров. А в голосовании «Храм или сквер» приняли участие две тысячи человек.

По словам Андрея, ни РМК, ни УГМК, ни «Фонд Святой Екатерины» не имеют никакого отношения к этому каналу. Создавая его, он не хотел оскорбить верующих, противников храма или журналистов. «Целенаправленного обмана не было. Просто чистый фан».
Парижская декорация
Станет ли Екатеринбург столицей побежденного СПИДа?
Андрей Варкентин
ведущий
Мир интернета клевый. А вообще мир не черно-белый, не такой, каким его представляют активисты.
Андрей Варкентин
На канале «Екатерининский собор» было размещено несколько записей, анонсирующих общегородской молебен на месте строительства храма святой Екатерины. В приветственном слове автор писал, что просто хочет «спокойно поговорить» на эту тему. В итоге на молебен пришли десять тысяч человек. Поддержать строительство прилетели столичные актеры Сергей Безруков, Алексей Чадов, Михаил Пореченков. Подробности смотрите здесь.

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, храм Святой Екатерины, храм-на-драме, Telegram, общественники, шутка, троллинг, Андрей Варкентин
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