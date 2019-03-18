Экс-редактор ЕТВ оказался создателем канала «Екатерининский собор»

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По словам Андрея , ни РМК , ни УГМК , ни « Фонд Святой Екатерины» не имеют никакого отношения к этому каналу. Создавая его , он не хотел оскорбить верующих , противников храма или журналистов. « Целенаправленного обмана не было. Просто чистый фан».

Экс-редактор ЕТВ и новый редактор портала Overtime.life Андрей Варкентин призналсячто является автором telegram-каналаЕкатерининский собор». Канал был создан 7 марта. Через пару дней о нем написали городские СМИуверенныечто его ведут православные активистыосваивающие новую интернет-площадку. Благодаря репостаму каждой записи оказалось по тысяче просмотров. А в голосованииХрам или сквер» приняли участие две тысячи человек.