Экс-редактор ЕТВ оказался создателем канала «Екатерининский собор»
08:32, 18 Март 2019
Ранее СМИ приписывали авторство православным активистам.
Экс-редактор ЕТВ и новый редактор портала Overtime.life Андрей Варкентин признался, что является автором telegram-канала «Екатерининский собор». Канал был создан 7 марта. Через пару дней о нем написали городские СМИ, уверенные, что его ведут православные активисты, осваивающие новую интернет-площадку. Благодаря репостам, у каждой записи оказалось по тысяче просмотров. А в голосовании «Храм или сквер» приняли участие две тысячи человек.
По словам Андрея, ни РМК, ни УГМК, ни «Фонд Святой Екатерины» не имеют никакого отношения к этому каналу. Создавая его, он не хотел оскорбить верующих, противников храма или журналистов. «Целенаправленного обмана не было. Просто чистый фан».
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Андрей Варкентин
ведущий
Мир интернета клевый. А вообще мир не черно-белый, не такой, каким его представляют активисты.
На канале «Екатерининский собор» было размещено несколько записей, анонсирующих общегородской молебен на месте строительства храма святой Екатерины. В приветственном слове автор писал, что просто хочет «спокойно поговорить» на эту тему. В итоге на молебен пришли десять тысяч человек. Поддержать строительство прилетели столичные актеры Сергей Безруков, Алексей Чадов, Михаил Пореченков. Подробности смотрите здесь.
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