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Дизайнер Дмитрий Шишкин возглавил швейный комитет России

11:49, 18 Март 2019
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Фото: архив Дмитрия Шишкина
Он будет руководить взаимодействием портных с властью и бизнесом. 

Дизайнер Дмитрий Шишкин возглавил комитет швейной промышленности России. Он будет координировать работу портных с властью и международными компаниями. «Эта почетная должность не исключает для меня возможности продолжения творческой и предпринимательской деятельности», — заявил Дмитрий Шишкин. Он уже начал формировать комитет.

Модный дом Дмитрия Шишкина шьет по индивидуальным и корпоративным заказам: например, в его костюмах ходят сотрудники «Газпрома», «Лукойла», РЖД. Кроме того, портные отшивают спортивную форму для футболистов «Урала», «Зенита», хоккеистов «Автомобилиста». Также ателье Дмитрия Шишкина занималось изготовлением одежды для продвижения заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025,а также формы для «Мисс Екатеринбург».
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, швейный комитет, дизайнеры, Екатеринбург, Дмитрий Шишкин
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