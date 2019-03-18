Дизайнер Дмитрий Шишкин возглавил швейный комитет России

Дизайнер Дмитрий Шишкин возглавил комитет швейной промышленности России. Он будет координировать работу портных с властью и международными компаниями. «Эта почетная должность не исключает для меня возможности продолжения творческой и предпринимательской деятельности», — заявил Дмитрий Шишкин. Он уже начал формировать комитет.

Модный дом Дмитрия Шишкина шьет по индивидуальным и корпоративным заказам: например , в его костюмах ходят сотрудники « Газпрома», « Лукойла», РЖД. Кроме того , портные отшивают спортивную форму для футболистов « Урала», « Зенита», хоккеистов « Автомобилиста». Также ателье Дмитрия Шишкина занималось изготовлением одежды для продвижения заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025,а также формы для « Мисс Екатеринбург».