Татьяна Алтушкина обратилась к противникам храма святой Екатерины
Создатель и руководитель образовательной системы «Русская классическая школа» Татьяна Алтушкина обратилась к противникам храма святой Екатерины. Она сравнила прогрессивную общественность, выступающую против строительства собора, с «борцами с мракобесием». В качестве примера жена владельца РМК привела председателя горисполкома Анну Бычкову, по инициативе которой взорвали главные храмы Екатеринбурга.
Татьяна Алтушкина отметила, что последний проект по строительству храма святой Екатерины уже третий по счету. Каждый раз людям не нравится место, на котором собираются возводить собор. «Теперь активисты защищают сквер… Они как будто в упор не видят, что в проекте много зелени и красивое благоустроенное городское пространство для прогулок», — написала Татьяна Анатольевна на странице «Русской классической школы» во «Вконтакте». Жена владельца РМК добавила, что «противники обвиняют сторонников храма в том, что их никто не слышит», но «услышать их означает только одно — вовсе не восстанавливать собор».
Кроме того, руководитель «Русской классической школы» перечислила комментарии, которые идут со стороны прогрессивной общественности. Люди требуют вынести собор за пределы Екатеринбурга, построить вместо него метро и переходят на личности, говоря, что «Алтушкин с Козицыным нагрешили, все равно будут гореть в аду…». Татьяна Анатольевна ответила сдержанно: «Время нас рассудит, все уйдем туда, откуда не возвращаются».
В конце своего обращения Татьяна Алтушкина пригласила тех, «кто искренне хочет восстановления в городе исторического наследия», на молебен. Он состоится сегодня, 17 марта, в 15:00 на месте будущего строительства у Театра драмы. Ранее ЕТВ сообщал, что в мероприятии примут участие Сергей Безруков, Алексей Чадов, Михаил Пореченков, Михаил Галустян и Егор Пазенко. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отслужит чин Торжества Православия вместе с главами епархий.