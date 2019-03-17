Создатель и руководитель образовательной системы «Русская классическая школа» Татьяна Алтушкина обратилась к противникам храма святой Екатерины. Она сравнила прогрессивную общественность, выступающую против строительства собора, с «борцами с мракобесием». В качестве примера жена владельца РМК привела председателя горисполкома Анну Бычкову, по инициативе которой взорвали главные храмы Екатеринбурга.

Татьяна Алтушкина отметила, что последний проект по строительству храма святой Екатерины уже третий по счету. Каждый раз людям не нравится место, на котором собираются возводить собор. «Теперь активисты защищают сквер… Они как будто в упор не видят, что в проекте много зелени и красивое благоустроенное городское пространство для прогулок», — написала Татьяна Анатольевна на странице «Русской классической школы» во «Вконтакте». Жена владельца РМК добавила, что «противники обвиняют сторонников храма в том, что их никто не слышит», но «услышать их означает только одно — вовсе не восстанавливать собор».