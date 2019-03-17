Погребняку грозит дисквалификация за расизм к темнокожим футболистам

Заместитель офицера Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Александр Баранов отнесся к высказыванию Павла Погребняка крайне негативно. Баранова цитирует издание «Чемпионат»: «Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame. Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока». Заместитель офицера РФС добавил, что союз решит, как наказать Погребняка за нелестное высказывание в адрес иностранцев. Это может быть штраф или временная дисквалификация.

Напомним, нападающим «Урала» Павел Погребняк стал в августе 2018 года. В апреле прошлого года он получил серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия. С того момента Павел восстанавливался от тяжелого повреждения. В середине ноября форвард начал тренироваться с «Уралом», но позже выяснилось, что до конца 2018 года он так и не выйдет на поле. Первый матч за екатеринбургскую команду Погребняк провел 2 марта: результативными действиями не отметился.