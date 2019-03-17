Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Погребняку грозит дисквалификация за расизм к темнокожим футболистам

15:43, 17 Март 2019
image.jpg

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

В интервью «Комсомольской правде» нападающий ФК «Урал» нелестно высказался об иностранных игроках.

Нападающему футбольного клуба «Урал» Павлу Погребняку грозит штраф или временная дисквалификация за высказывание о темнокожих игроках. В интервью «Комсомольской правде» Погребняк заявил, что отрицательно относится к тому, что в сборной России играют натурализованные иностранцы.

Голубятня на уральской поляне
ЕТВ разбирает мифы о самых странных пернатых.
Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев.
Павел Погребняк
футболист

Заместитель офицера Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Александр Баранов отнесся к высказыванию Павла Погребняка крайне негативно. Баранова цитирует издание «Чемпионат»: «Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame. Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока». Заместитель офицера РФС добавил, что союз решит, как наказать Погребняка за нелестное высказывание в адрес иностранцев. Это может быть штраф или временная дисквалификация.

Напомним, нападающим «Урала» Павел Погребняк стал в августе 2018 года. В апреле прошлого года он получил серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия. С того момента Павел восстанавливался от тяжелого повреждения. В середине ноября форвард начал тренироваться с «Уралом», но позже выяснилось, что до конца 2018 года он так и не выйдет на поле. Первый матч за екатеринбургскую команду Погребняк провел 2 марта: результативными действиями не отметился.

Екатеринбуржцам показали Кубок Гагарина без защитного стекла
Журналисты смогли сфотографировать 27-килограммовый трофей поближе.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Погребняку грозит дисквалификация за расизм к темнокожим футболистам»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, ФК "Урал", футбол, иностранцы, спорт, дисквалификация, Павел Погребняк
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Вот это новость! О чем говорил Екатеринбург целую неделю
Общество
Вот это новость! О чем говорил Екатеринбург целую неделю
Пять главных новостей из уральской повестки, которые можно читать, а можно смотреть.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 15.03.2019
Главные новости Екатеринбурга 15.03.2019
От Надежды Марковой
Сергей Степанченко о съемках в фильме «Тобол»
18 марта в 18:15
С