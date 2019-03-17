Екатеринбургские фигуристки стали мировыми чемпионками в третий раз

Команда ДЮСШ «Юность» в Екатеринбурге стала чемпионом мира по синхронному фигурному катанию на коньках. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе «Юности», синхронистки обошли 22 команды из России, Финляндии, Канады, США, Испании, Швеции, Чехии, Хорватии и других стран. Екатеринбургские юные фигуристки отстояли свой чемпионский титул уже в третий раз подряд. На втором месте оказались другие спортсменки из России, бронзу взяли девушки из Америки.

Ранее екатеринбурженки выиграли чемпионат и первенство России по синхронному катанию в Йошкар-Оле. Эта победа стала 17 в копилке команды. Затем синхронистки показали свое превосходство на Кубке Франции и на турнире в Хорватии. В начале марта команда «Юности» получила золото в категории преновисы [возраст до десяти лет — прим. ЕТВ] на соревнованиях в Будапеште.

ЕТВ интересовался судьбами свердловских фигуристов и разбирался, как воспитать олимпийского чемпиона, не разрушив его детство.