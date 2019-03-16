Глацких трогательно поздравила губернатора Куйвашева с днем рождения
13:12, 16 Март 2019
«Вы настоящий», — отметила экс-чиновница, заявившая, что «государство не просило вас рожать».
Евгений Куйвашев отмечает 48 день рождения. Губернатор уже традиционно отказался от подарков, но попросил перечислить средства в благотворительные фонды, помогающие больным детям. Но запретить поздравлять себя в соцсетях не по силам даже главе региона.
Ольга Глацких, прославившаяся на всю страну высказыванием «государство не просила вас рожать» и потерявшая после этих слов пост главы областного департамента молодежной политики, в Instagram поздравила своего бывшего руководителя. «Поздравляю с днем рождения Евгения Владимировича Куйвашева, который научил меня очень многому и как руководитель, и как человек. Здоровья и счастья, Евгений Владимирович! Вы настоящий!»
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