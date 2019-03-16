Андрей Малахов отправился на разгадку тайны перевала Дятлова
Совместная экспедиция «Комсомольской правды», программы «Прямой эфир» и сотрудников Генеральной прокуратуры 15 марта вылетела из Москвы. «Я выезжаю на перевал Дятлова, тайна которого до сих пор не раскрыта», — объявил Малахов в эфире.На перевале, где 60 лет назад погибли девяти туристов, будут работать эксперты: криминалисты, геодезисты, судмедэксперт, специалист по снежным лавинам. «У меня с собой полрюкзака всевозможных приборов, необходимых для проверки «снежной» версии гибели, будь то сдвиг снега или лавина, — рассказал «КП» Виктор Поповнин, доцент кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ.
«Главная загвоздка — мы используем данные, проверить достоверность которых невозможно. В части судебно-медицинских исследований неполное описание препятствует полному пониманию повреждений, и соответственно, механизма образования травм. Единственное, что могу точно сказать — я исключаю всякие мифологические теории».
Группа Игоря Дятлова погибла в горах на Северном Урале 60 лет назад. Спасатели спустя месяц обнаружили замерзшие и изувеченные тела. Причина гибели молодых людей до сих пор является загадкой. Генеральная прокуратура пообещала поставить точку в расследовании, проведя изучение обстоятельств трагедии на месте происшествия.