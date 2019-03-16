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Андрей Малахов отправился на разгадку тайны перевала Дятлова

12:59, 16 Март 2019
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Фото: vk.com/ Перевал Дятлова
Популярный телеведущий 16 марта приедет в Ивдель, откуда стартует на снегоходах к месту гибели девяти туристов.

Совместная экспедиция «Комсомольской правды», программы «Прямой эфир» и сотрудников Генеральной прокуратуры 15 марта вылетела из Москвы. «Я выезжаю на перевал Дятлова, тайна которого до сих пор не раскрыта», — объявил Малахов в эфире.

На перевале, где 60 лет назад погибли девяти туристов, будут работать эксперты: криминалисты, геодезисты, судмедэксперт, специалист по снежным лавинам. «У меня с собой полрюкзака всевозможных приборов, необходимых для проверки «снежной» версии гибели, будь то сдвиг снега или лавина, — рассказал «КП» Виктор Поповнин, доцент кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ.
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«Главная загвоздка — мы используем данные, проверить достоверность которых невозможно. В части судебно-медицинских исследований неполное описание препятствует полному пониманию повреждений, и соответственно, механизма образования травм. Единственное, что могу точно сказать — я исключаю всякие мифологические теории».

Группа Игоря Дятлова погибла в горах на Северном Урале 60 лет назад. Спасатели спустя месяц обнаружили замерзшие и изувеченные тела. Причина гибели молодых людей до сих пор является загадкой. Генеральная прокуратура пообещала поставить точку в расследовании, проведя изучение обстоятельств трагедии на месте происшествия.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, экспедиция, тайна, генпрокуратура, перевал Дятлова
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