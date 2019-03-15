В Екатеринбурге мужчина спас ребенка из горящей квартиры
16:57, 15 Март 2019
Студент Никита на счастье оказался рядом с местом происшествия.
Екатеринбуржец спас ребенка из горящей квартиры по улице Агрономической. Пламя охватило 15 квадратных метров. Самостоятельно или с помощью пожарных из огня выбежали семь человек. На месте работало три единицы техники, рассказали ЕТВ в пресс-службе «Совы».
В горящей квартире оказался ребенок. В этот момент около дома находился 20-летний студент Никита Галанов: у него застряла машина. Когда парень узнал, что на балконе горящей квартиры есть ребенок, он сразу же снял куртку и забежал в квартиру. «Первый раз я там потерялся. Выбежав оттуда, я спросил, где ребенок. Мне сказали, что он на балконе. Я пополз и как-то вышел на свет, видно от балколна. Ребенок сидел там», — рассказал Никита Галанов.
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