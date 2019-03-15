В Екатеринбурге мужчина спас ребенка из горящей квартиры

Екатеринбуржец спас ребенка из горящей квартиры по улице Агрономической. Пламя охватило 15 квадратных метров. Самостоятельно или с помощью пожарных из огня выбежали семь человек. На месте работало три единицы техники , рассказали ЕТВ в пресс-службе « Совы».



