В Екатеринбурге мальчику с рейса Дубай – Сиэтл ищут теплую одежду

Пассажиров рейса Дубай — Сиэтл, который приземлился в Екатеринбурге 14 марта из-за высокой температуры у ребенка, готовят в вылету из уральской столицы. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ГКБ № 40, в которую поступили мать с малышом, семье необходима теплая одежда.

Двухлетнему мальчику нужна шапка, отцу и матери — куртки с капюшонами (мужская — 46-48 размера, женская — 44 размера). Вылет планируют в два часа ночи, но у больницы нет водителя с машиной, который повезет жителей Индии.

Если вы желаете помочь гостям из жаркой страны, звоните Марине Владимировне Рувинской до 16 часов по телефону: + 7 (904) 387-11-67.