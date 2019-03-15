В Екатеринбурге мальчику с рейса Дубай – Сиэтл ищут теплую одежду
12:56, 15 Март 2019
Самолет приземлился в Екатеринбурге 14 марта. Во время полета у ребенка поднялась температура. Вместе с матерью его доставили в ГКБ № 40.
Пассажиров рейса Дубай — Сиэтл, который приземлился в Екатеринбурге 14 марта из-за высокой температуры у ребенка, готовят в вылету из уральской столицы. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ГКБ № 40, в которую поступили мать с малышом, семье необходима теплая одежда.
Двухлетнему мальчику нужна шапка, отцу и матери — куртки с капюшонами (мужская — 46-48 размера, женская — 44 размера). Вылет планируют в два часа ночи, но у больницы нет водителя с машиной, который повезет жителей Индии.
Если вы желаете помочь гостям из жаркой страны, звоните Марине Владимировне Рувинской до 16 часов по телефону: + 7 (904) 387-11-67.
Голубятня на уральской поляне
ЕТВ разбирает мифы о самых странных пернатых.
Новое и интересное
В интересах ребенка
Городские истории
Кто и почему нарушает права детей в России.
Главные новости Екатеринбурга 15.03.2019
Гости Екатеринбурга
Алексей Агранович. Во мне живет свой Кирилл Серебренников!
Держите грудь!
Полезняк
Как через бюстгальтер постичь женскую душу.